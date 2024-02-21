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تراند اليوم : توقعات بتدفق استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار إلى السعودية

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صحيفة الخليج 365: توقع مسؤول في «غولدمان ساكس» أن تشكل 70 في المائة من الوزن النسبي لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مع وصول وزن أسواق المنطقة إلى نسبة عشرة في المائة على المؤشر.

وقال الرئيس المشارك لأسواق رأس المال في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «غولدمان ساكس»، ريتشارد كورماك، في جلسة حوارية ضمن «ملتقى السوق المالية السعودية»، إن هذه التوقعات تعني تدفق استثمارات نشطة وغير نشطة بقيمة 50 مليار دولار تقريباً إلى المملكة، بما يسهم في تعزيز مكانتها كقوة مالية رائدة توازي الكتلة الاقتصادية في أميركا اللاتينية، والتي تعد أكبر كتلة خارج آسيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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