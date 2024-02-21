تراند اليوم : لعب مع فريقه 8 سنوات .. نبذة من مسيرة لاعب النصر السابق الأمير الراحل ممدوح بن سعود

صحيفة الخليج 365: تعرض "الخليج 365" نبذة من مسيرة الأمير الراحل ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز، الذي أعلن الديوان الملكي وفاته أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 79 عامًا.

عشق كرة القدم

ويعتبر الأمير ممدوح يملك مشوار حافل مع نادي النصر، فقد كان لاعبًا وإداريًا وعضويًا شرفيًا للنادي، وعشق كرة القدم منذ طفولته، وانضم لصفوف نادي النصر.

وارتدى الأمير ممدوح بن سعود قميص النصر لاعباً لمدة 8 سنوات، بالتحديد في الفترة من 1968 حتى 1976.

مشواره مع النصر

وقدم للنادي العديد من الإنجازات وبالأخص في مباراة نهائي كأس ولي العهد عام 1974، كما تولى منصب مدير الكرة بنادي النصر بعد اعتزاله الملاعب، قبل أن يكون عضوًا شرفيًا للنادي.