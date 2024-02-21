تراند اليوم : شاهد.. مواطن يروي قصة عدم نومه منذ 60 عاماً.. وهكذا شخصت حالته!

صحيفة الخليج 365: روى مواطن يدعى أحمد الصليع قصة عدم نومه منذ ستين عام، والاكتفاء بـ 10 دقائق فقط يغفو خلالها يوميا.

منذ ولادته

وقال الصليع خلال حديثه مع الإعلامي مساعد الشراري : إن الظاهرة بدأت معه منذ الولادة ، أي أكثر من ستين عام ، موضحاً أنه ينام يومياً لكن لمدة 10 دقائق فقط تسمى غفوة في أي مكان وأي وقت.

وبين أن حالته لم تكتشف بسبب عدم وجود إمكانيات طبية وصحة، قائلا: تعاملت مع هذه الظاهرة كحالة مرضية عندما أصبت بأرق كبير.

طبيب هندي

وأشار إلى أنه راجع مستشفى في منطقة الجوف ، وعرضت حالته على طبيب هندي آنذاك ، لافتاً إلى أن الأخير أصر عليه مراجعة مستشفى الملك فيصل التخصصي، مضيفا: منذ عام1418وأنا أراجع المستشفى في عيادة طب النوم.

تشخيص حالته

وأوضح أن تشخيص حالته هو انقطاع النفس أثناء النوم، وعدم وصول الهواء للرئة وحاجته لجهاز طبي يسمى "سيباب" وهو يساعده في النوم من 10 دقائق إلى نصف ساعة فقط.

وتابع بأنه يحلم أثناء النوم أحلاما غريبة وخيالية وغير منطقية، واختتم حديثه قائلا: أتمنى النوم ، هذه أكبر أمنياتي على مر 60 عاماً".