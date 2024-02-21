شكرا لمتابعة خبر عن جميل الحجيلان يروي قصة تكليفه بالترجمة لـ الملك عبدالعزيز خلال لقائه بوفد إسباني .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روي الوزير والدبلوماسي السعودي الأسبق ⁧‎جميل الحجيلان،⁩ القصة الكاملة لتكليفه بالترجمة لـ ⁧‎الملك عبدالعزيز⁩ خلال لقائه بوفد من ⁧‎إسبانيا⁩.

وقال الحجيلان خلال لقائه مع قناة العربية FM “كان عمري حينذاك 26 عاماً وكنت جيد في الترجمة الفرنسية، ولكن كانت المهمة صعبة جدا بالنسبة لي أن أكون متواجد أمام الوزير الإسباني”.

وأضاف الحجيلان “كنت الوحيد الذي يتكلم الفرنسية خلال هذا الوقت، وقبل ذهابي إلى الرياض استمريت على التدريب لمدة يومين للتعلم كيفية التعامل معه عند عدم سماعه”.

واختتم الحجيلان “كان لدي حماس جديد على هذه الترجمة وكنت معد نفسي بشكل جيد، حتى ترجمت حديث الملك عبدالعزيز للوزير الإسباني بشكل سريع، وشك الملك في سرعتي وقال لي هل ترجمتها يا ولدي فقولت له نعم أطال الله في عمرك”.