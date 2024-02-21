تراند اليوم : ⁧بالفيديو: "الحجيلان" يكشف قصة بيت شعر تمثل به ‎الملك عبدالعزيز في أحد لقاءاته بالوفود وتسبب في ارتباكه ‎أثناء ترجمته للفرنسية

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الإعلام السابق ⁧جميل الحجيلان، قصة بيت شعر تمثل به الملك عبدالعزيز في أحد لقاءاته بالوفود وتسبب في ارتباكه أثناء ترجمته للفرنسية.

الترجمة

وقال الحجيلان، خلال لقاء بقناة "العربية FM": كان عمري آنذاك 26 عاماً، وكنت واثق في لغتي الفرنسية لأني درست الثانوية في القاهرة"، موضحا: لم تكن لدي مشكلة في القدرة على الترجمة.

الفرنسية

وأكمل: الوزير الإسباني لا يعرف من اللغات الأجنبية إطلاقاً إلا الفرنسية، وكنت الوحيد الذي أتحدث اللغة الفرنسية.

الحزم

وزاد: الشيخ يوسف ياسين المستشار المقرب من الملك عبدالعزيز بعد انتهائي من الترجمة بينه وبين الوزير الإسباني في جدة قال لي انتبه الملك عبدالعزيز في لقائه مع الشخصيات الكبيرة التي تزوره إذا أراد أن يؤكد ما يقوله بشيء من الثقة والقوة اعتاد على أن يردد بيت شعر نمطي "الحزم أبواللزم أبوالظفرات.. والترك أبوالفرك أبوالحسرات"، ومعناه أن الإنسان إذا حزم أمره وقرر بشيء من الإرادة يستطيع أن يحقق ما يسعى إليه ولكن الذي يتردد وتخونه الإرادة لا يحقق الشيء الذي يهدفه ويندم والندم يدفعه لفرك يده ويتحسر.

الإسبانية

وزاد: وكنت أقول لنفسي كيف أترجم بيت الشعر للغة الإسبانية بشكل مبسط لترجمة تنقل المعنى، لافتا: أثناء الاجتماع مع الوزير الإسباني الملك عبدالعزيز تحدث عن الجزائر وقال الفرنسيين يحكمونها بالقهر والظلم والتعسف أكثر من أكثر من 100 عام وكذلك أنتم وضعتم يدكم على جزء من التراب المغربي وهذا لا يجوز لأن الشعوب لا تقبل هذا الشيء وسيأتي يوم من الأيام وتنتفض الشعوب ويجب أن نتعاون معكم على القضاء على هذه الظاهرة المقيتة التي لم يعد لها وجود في العصر الحالي.

الشك

وتابع: ترجمت بيت الشعر بسرعة خلاف ما كان يترجمه مترجم الإنجليزي فصار عند الملك عبدالعزيز نوع من الشك وقال لي ترجمتها يا ولدي فقلت له نعم ترجمتها.