شكرا لمتابعة خبر عن مقطع طريف لأطفال يقومون بأداء القسم العسكري ليصبحون رجال أمن داخل لعبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر مقطع طريف لأطفال يقومون بأداء قسم عسكري من أجل أن يصبحون رجال أمن داخل لعبة قراند.

وأظهر مقطع عدة تسجيلات صوتية لمجموعة من الأطفال قاموا فيها بأداء القسم العسكري رغبة منهم في أن يكونوا رجال أمن داخل اللعبة.

وأثار المقطع جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل فعلى الرغم من أن البعض شاهده من منظور طريف إلا أن الكثير منهم انتقد الأمر مشيرين إلى خطورة اندماج الأطفال بهذا الشكل الكبير في مجرد لعبة.