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أمانة نجران تُزيّن الشوارع والميادين احتفالاً بيوم التأسيس

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الرياض - علي القحطاني - أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها اليوم الأربعاء، للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الـ 22 من شهر فبراير كل عام، حيث زينت الأمانة الشوارع والميادين، إضافةً لتهيئة الحدائق العامة والمتنزهات.

وشملت الاستعدادات تركيب 2703 أعلام وطنية بالطرق والميادين، وتركيب 270 مجسم زينة على أعمدة الإنارة، وتهيئة 128 لوحة إعلانية بهوية يوم التأسيس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تركيب 12547 لوح أعمدة إنارة تجميلية، و8 شاشات تلفزيونية بتصاميم يوم التأسيس.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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