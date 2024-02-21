شكرا لمتابعة خبر عن أمانة نجران تُزيّن الشوارع والميادين احتفالاً بيوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها اليوم الأربعاء، للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الـ 22 من شهر فبراير كل عام، حيث زينت الأمانة الشوارع والميادين، إضافةً لتهيئة الحدائق العامة والمتنزهات.

وشملت الاستعدادات تركيب 2703 أعلام وطنية بالطرق والميادين، وتركيب 270 مجسم زينة على أعمدة الإنارة، وتهيئة 128 لوحة إعلانية بهوية يوم التأسيس.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تركيب 12547 لوح أعمدة إنارة تجميلية، و8 شاشات تلفزيونية بتصاميم يوم التأسيس.