"أمانة نجران" تُزيّن الشوارع والميادين وتهيئ الحدائق والمتنزهات احتفاءً بـ "يوم التأسيس"

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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يصادف الـ 22 من شهر فبراير كل عام، حيث زيّنت الأمانة الشوارع والميادين، إضافةً إلى تهيئة الحدائق العامة والمتنزهات.

وشملت الاستعدادات تركيب 2703 أعلام وطنية بالطرق والميادين، وتركيب 270 مجسم زينة على أعمدة الإنارة، وتهيئة 128 لوحة إعلانية بهوية يوم التأسيس، وتركيب 12547 لوح أعمدة إنارة تجميلية، و8 شاشات تلفزيونية بتصاميم يوم التأسيس.

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