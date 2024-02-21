جدة.. "التعاون الإسلامي" تُعرب عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في تبني قرار بشأن غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 8:02 صباحاً

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرارٍ لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. كما أعربت المنظمة عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار؛ مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وجدّدت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمُّل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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