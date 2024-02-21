شكرا لمتابعة خبر عن طفل يخطف الأنظار وهو يحمل السيف بلباقة ويؤدي العارضة احتفاءً بيوم التأسيس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف الطفل مشعل الذي ظهر برفقة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل وهو يلقي له قصيده في حبه، الأنظار مرة أخرى بعدما ظهر وهو يحتفل بيوم التأسيس.

الطفل الذي أحبه رواد مواقع التواصل وانتشرت مقاطعه على نطاق واسع؛ لفصاحته ولباقته في الحديث على الرغم من صغر سنة، جاء وهو يحتفل ويرقص بحفاوة وسعادة احتفالاً بيوم التأسيس .

وظهر الطفل وهو يقلد الرجال الكبار بجانبه ويحمل سيف ويرتدي العقال ويؤدي العارضة بسعادة بالغة وسط الاحتفالات .

وكان الطفل مشعل ظهر في وقتٍ سابق وخطف الأنظار بلباقته وذكائه وهو يتحدث مع وزير الإسكان ويعبر له عن حبه الشديد من خلال قصيده ألقاها في مدحه .

ويأتي يوم التأسيس كمناسبة سنوية تعبر عن فخر واعتزاز الشعب بتراثه العريق وتاريخه الغني، وفي الثاني والعشرين من فبراير لعام 2024، تتزين أرجاء المملكة بأبهى حللها للاحتفال بهذا اليوم المميز، الذي يشهد سلسلة من الفعاليات الثقافية، الفنية، الرياضية والترفيهية المنتشرة في كل مكان.