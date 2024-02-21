شكرا لمتابعة خبر عن أمير قطر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

كما هنأ الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.