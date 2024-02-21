شكرا لمتابعة خبر عن سارة مهند تخطف الأنظار بالزي التراثي لأهل المدينة المنورة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفلت التيك توكر السورية سارة مهند، بيوم التأسيس بارتدائها الزي التراثي لأهل المدينة المنورة وهي تعبر عن إعجابه الشديد به.

وجاءت سارة في مقطع فيديو وهي تقول:” مرة فخم ويجنن بفكر لمن أتجوز ألبس كذا.”

وتعتبر سارة مهند من الشخصيات التي حققت شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة التيك توك، وهي صانعة محتوى، لديها عدد كبير من المتابعين عبر حسابها على التيك توك.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا باعتماد يوم 22 فبراير من كل عام إجازة رسمية، للاحتفاء بتأسيس الدولة السعودية، باسم “يوم التأسيس”.