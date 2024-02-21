"شؤون المسجد النبوي" تعلن اشتراطات تقديم وجبات إفطار الصائمين في رمضان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 فبراير 2024, 11:18 صباحاً

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي اليوم، اشتراطات قبول شركات الإعاشة لتقديم وجبات إفطار الصائمين في المسجد النبوي لعام 1445هـ. وتضمّنت الاشتراطات: توفر تراخيص وسجلات سارية المفعول لشركة الإعاشة من متعهدي الإعاشة للحج والعمرة، وأن تكون مساحة المنشأة بالمرافق التابعة لا تقل عن 600 م، ووجود مراكز تبريد مختصة، وتوفير مواقع مخصصة ومهيأة للتعبئة والتغليف، ووجود مقر تجهيز للوجبات في المدينة المنورة. وشملت الاشتراطات: توفر الشهادات الصحية المعتمدة، وشهادات الخبرة لممارسي النشاط، وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم (haccp)، إضافة إلى ترخيص ثلاث مركبات نقل للوجبات المبردة كحد أدنى، وتقديم ما يثبت خلو سجل الشركة من المخالفات خلال العامين السابقين. ودعت الهيئة الراغبين بالاطلاع على الشروط ورفع المستندات اللازمة في موعد أقصاه 15 من شعبان الجاري، من خلال التواصل على البريد الإلكتروني [email protected].

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