تراند اليوم : شاهد... الاستشاري محمد الثمالي يروي قصة امرأة طلقها زوجها بسبب فشل عمليات التجميل

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صحيفة الخليج 365: روى استشاري تجميل الأنف والوجه محمد الثمالي، قصة امرأة انفصلت عن زوجها بسبب عمليات التجميل.
وتابع خلال برنامج "سيدتي": "المرأة أجرت عملية تجميل في الوجه لكنها فشلت، وزوجها كان يرفض الفكرة أصلا... ويقول لها ما تحتاجينها".
وأكمل: فشلت العملية الأولى ورفض الزوج التخلي عنها، خاصة أنها أرادت إجراء عملية جراحية تصحيحية... ولكنها فشلت أيضا ".
وواصل: قبل العملية الثالثة... قالت لي تلك السيدة... للأسف انفصلت عن زوجي بسبب عمليات التجميل".
واختتم ناصحا السيدات المقبلات على إجراء عمليات التجميل: "هي عمليات تكميلية... لازم تتفقون مع بعض".