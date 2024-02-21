تراند اليوم : شاهد... الاستشاري محمد الثمالي يروي قصة امرأة طلقها زوجها بسبب فشل عمليات التجميل

صحيفة الخليج 365: روى استشاري تجميل الأنف والوجه محمد الثمالي، قصة امرأة انفصلت عن زوجها بسبب عمليات التجميل.

وتابع خلال برنامج "سيدتي": "المرأة أجرت عملية تجميل في الوجه لكنها فشلت، وزوجها كان يرفض الفكرة أصلا... ويقول لها ما تحتاجينها".

وأكمل: فشلت العملية الأولى ورفض الزوج التخلي عنها، خاصة أنها أرادت إجراء عملية جراحية تصحيحية... ولكنها فشلت أيضا ".

وواصل: قبل العملية الثالثة... قالت لي تلك السيدة... للأسف انفصلت عن زوجي بسبب عمليات التجميل".

واختتم ناصحا السيدات المقبلات على إجراء عمليات التجميل: "هي عمليات تكميلية... لازم تتفقون مع بعض".