تراند اليوم : بيان من الداخلية العراقية بشأن مقتل البلوغر العراقي "سمسم" المتحول جنسيا

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، القبض على قاتل البلوغر العراقي، المعروف باسم "سمسم".

وقالت الوزارة في بيانها، إنه "تم تشكيل فريق عمل عالي المستوى لمتابعة الموضوع، فور مقتل البلوغر الملقب بسمسم، بالقرب من فلكة الجدارية بمحافظة الديوانية "جنوب العراق".

وأضافت أنه نتيجة لتوفر المعلومات وبعد عملية دقيقة تم القبض على المتهم.

وأوضحت أن "المتهم الذي يعمل سائق أجرة يستقل سيارة من نوع سايبا، كان قد اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف حدث بينه وبين المجني عليه، الذي امتنع عن تسديد مبلغ الأجرة الذي تم الاتفاق عليه".

وجاء ذلك بعد أن طلب المجني عليه إيصاله من منطقة حي العروبة إلى منطقة حولي الجامعة، فقام المتهم إثر ذلك بطعنه بواسطة سكين.

وكان البلوغر العراقي، المعروف باسم "سمسم"، المتحول جنسيا، قد لقي مصرعه إثر إصابته بعدة طعنات على يد مجهولين، وسط مدينة الديوانية جنوب العراق.