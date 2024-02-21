ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 3 أشخاص – مقيم من الجنسية النيجرية ومواطنيْن اثنين – لارتكابهم مشاجرة جماعية في مكان عام.

وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص ارتكبوا مشاجرة جماعية في مكان عام بالرياض.. والكشف عن جنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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