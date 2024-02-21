تداولت مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة لشاب يروي فيها قصة وفاة شقيقاته الأربعة بعد طلاق والديه بسبب الخلافات بينهما.

وأوضح الشاب في رسالته أن والدته ووالده انفصلا بسبب ضرب الأخير لأمه، ما اضطره للعمل وعمره 17 سنة لتوفير طلبات المنزل بعد حبس والده بتهمة تهريب ممنوعات.

وتوفيت شقيقته الصغيرة البالغة من العمر 5 سنوات أثناء التوجه بها للمستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتها، بينما لقيت شقيقاته الثلاث حتفهن في حادث سير أثناء ذهابه إلى والدته المقيمة بمنزل جدته.

ويواصل الشاب دراسته حاليًا، إضافة إلى التحاقه بوظيفة، بينما تبقى ذكرى وفاة شقيقاته “هني، شمس، درر، دانة” عالقة في ذهنه.

كانت هذه تفاصيل خبر شاب يروي قصة وفاة شقيقته الصغرى بعد طلاق والديه.. وعند ذهابه مع شقيقاته الثلاث للإقامة مع والدتهم كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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