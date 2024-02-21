في أول مناسبة رسمية بعد إلزام الوزراء وأمراء المناطق بارتداء البشت، تسلم معالي المهندس عبدالرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، 9 شهادات من موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في منظومة المياه.

وقد حققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة “غينيس” العالمية، مما عزز مكانتها الريادية كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، حيث تنتج أكثر من 11.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

يُذكر أنه قد تم إصدار تعميم يلزم عدة فئات بارتداء البشت أثناء الدخول لمقرات العمل والخروج منها، وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية، ومن ضمن هذه الفئات الوزراء وأمراء المناطق.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلزام الوزراء وأمراء المناطق بارتدائه.. شاهد وزير البيئة يرتدي البشت ويتسلم 9 شهادات من موسوعة غينيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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