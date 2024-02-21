تراند اليوم : بالفيديو.. الحجيلان يكشف ردة فعل الملك سعود بعدما أرسل عبد الكريم قاسم الجيش العراقي إلى الحدود الكويتية

صحيفة الخليج 365: تحدث الوزير والدبلوماسي الأسبق ⁧جميل الحجيلان، عن دور المملكة في استقلال الكويت.

وقال خلال حديثه لـ "العربية fm": "مهمة الكويت مهمة محملة بالذكريات وكان لبلدي فيها موقف لا أنساه".

وأضاف: "وقتها الزعيم عبدالكريم قاسم رفض الاعتراف باستقلال الكويت وقال إنها جزء تاريخي من العراق، وأرسل جيوشه على الحدود العراقية الكويتية".

وتابع: "في هذا الوقت أرسل الملك سعود برقية إلى رئيس العراق وأرسل في نفس الوقت برقية تاريخية لعبدالكريم قاسم قال فيها "إن في عنقنا عهدا للدفاع عن الكويت".

وأكمل: "وبعث الملك سعود أيضا لرؤوساء الدول العربية ما أرسله لعبدالكريم قاسم، وأرسل الجيش السعودي إلى حدود الكويت وتحولت القضية إلى قضية دولية".