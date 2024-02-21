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تراند اليوم : بالفيديو.. الحجيلان يكشف ردة فعل الملك سعود بعدما أرسل عبد الكريم قاسم الجيش العراقي إلى الحدود الكويتية

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صحيفة الخليج 365: تحدث الوزير والدبلوماسي الأسبق ⁧جميل الحجيلان، عن دور المملكة في استقلال الكويت.

وقال خلال حديثه لـ "العربية fm": "مهمة الكويت مهمة محملة بالذكريات وكان لبلدي فيها موقف لا أنساه".

وأضاف: "وقتها الزعيم عبدالكريم قاسم رفض الاعتراف باستقلال الكويت وقال إنها جزء تاريخي من العراق، وأرسل جيوشه على الحدود العراقية الكويتية".

وتابع: "في هذا الوقت أرسل الملك سعود برقية إلى رئيس العراق وأرسل في نفس الوقت برقية تاريخية لعبدالكريم قاسم قال فيها "إن في عنقنا عهدا للدفاع عن الكويت".

وأكمل: "وبعث الملك سعود أيضا لرؤوساء الدول العربية ما أرسله لعبدالكريم قاسم، وأرسل الجيش السعودي إلى حدود الكويت وتحولت القضية إلى قضية دولية".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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