اخبار السعوديه

تراند اليوم : "كانت مخزية وبشعة".. وزير الخارجية العراقي الأسبق يعلق على طريقة إعدام صدام حسين ويكشف ما حدث للجثة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: انتقد وزير الخارجية العراقي الأسبق، هوشيار زيباري، طريقة الإعدام التي حصلت يوم عيد الأضحى في 30 ديسمبر 2006، مشيرا إلى أن الطريقة المخزية التي أعدم بها أعطته مكانة لا يستحقها، على الرغم من الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين.

وقال في مقابلة مع "الشرق الأوسط": "طريقة القصاص لم تكن نبيلة بل بشعة، ما أعطى انطباعا لبعض الناس أنه ظلم أو غدر به".

وحول وجود مكان معروف لقبر صدام ، أوضح أن أقاربه طلبوا استلام الجثة لدفنها في تكريت، مضيفا، أن بعض أنصار صدام ومن ضمنهم رغد ابنته يعتقدون أن جثته أخرجت من البلاد، لكي لا تنتهك من قبل خصومه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا