شكرا لقرائتكم السديس: يوم التأسيس راسخ في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن أهمية يوم التأسيس تكمن في كونه يوماً تاريخياً في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور المملكة العربية السعودية التاريخية الراسخة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى والثانية وصولاً إلى الدولة الثالثة التي أرساها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته- وأبناؤه البررة من بعده، الذين ساهموا في بناء وازدهار هذه البلاد المباركة.

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تعزيز العمق التاريخي

وعقد رئيس الشؤون الدينية اجتماعا لاستكمال الاستعدادات في مكتبه بالمسجد الحرام؛ للاحتفاء بيوم التأسيس؛ لتعزيز العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، كونه يوما راسخا يحمل دلالات تاريخية امتداداً لأكثر من ثلاثة قرون.

سلسلة من اللقاءات الإثرائية

‏وأعدت رئاسة الشؤون الدينية سلسلة من اللقاءات الإثرائية لإبراز يوم تأسيس المملكة كونه بداية لتقدمها وازدهارها، حيث منّ الله عليها بالوحدة والتلاحم بين ولاة الأمر، حفظهم الله، وأبناء هذا الوطن الكريم والمعطاء، وترسيخ هذا اليوم في نفوس أبنائنا حب الوطن وشرف الانتماء له.