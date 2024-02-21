شكرا لقرائتكم لمياء بنت ماجد: تحديد الرسالة الرئيسة لتسويق الهوية والثقافة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود على أهمية تحديد الرسالة الرئيسة لتسويق الهوية والثقافة السعودية.

وقالت الأميرة لمياء خلال مشاركتها في جلسة حوارية خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في دورته الثالثة اليوم في الرياض إن أدوات التسويق تختلف بحسب المجال، مشددة على أهمية تحديد الرسالة الرئيسية من وراء تسويق الهوية والثقافة السعودية.

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جلسات المنتدى السعودي للإعلام

وركزت نقاشات الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن جلسات المنتدى السعودي للإعلام بعنوان “مستقبل الهوية الوطنية في عالم يتشكل” على مكونات الهوية الوطنية ومعالمها والسبل الكفيلة بتعزيزها، بمشاركة نخبة من صناع القرار والمثقفين والمتخصصين والمفكرين.

وأكدت سمو الرئيس التنفيذي لشركة روتانا استوديوز للانتاج السينمائي الأميرة لمياء بنت ماجد، في معرض حديثها خلال الجلسة، على ضرورة استخدام الوسائل والإستراتيجيات الكفيلة بتعزيز وتسويق الهوية السعودية وتهيئة البيئة المناسبة لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني.

وقالت: إن أدوات التسويق تختلف من مجال لآخر، ومن المهم تحديد الرسالة الرئيسية في تسويق الهوية والثقافة السعودية في ظل مجهود عظيم يبذل بالتسويق للمملكة، مثمنةً دور وزارة الثقافة والوزارات والجهات الحكومية والوطنية المعنية بتسويق الهوية الوطنية للمملكة.

تطور الأجيال

بدوره أوضح أستاذ التغير الاجتماعي والثقافي الدكتور عبدالعزيز الغريب، أن المملكة تمتاز بتطور الأجيال فيها باستمرار مع الثبات على الثقافة الأساسية والقابلية للحداثة.

فيما أكد الدكتور عبيد العبدلي أن متابعات الخليج 365 أسهم بجدارة في نقل صورة مميزة للوطن حول العالم، مشيراً إلى أن ذلك يعد من أشكال التسويق للمملكة بشكل عملي، وإبراز ما تشهده من نهضة حضارية وثقافية واقتصادية وفي مختلف المجالات الأخرى.

كما أكد المشاركون في الجلسة على أن الهوية الوطنية تجعل المملكة مركزاً للاستقطاب العالمي والإنساني، مستعرضين ملامح الصورة التي يجب تعزيزها في الذهن الجمعي للمجمتع، ومن ثم نقلها إلى الخارج ليتم تسويقها إلى المجتمعات الأخرى.