شكرا لقرائتكم النيابة العامة: يحظر المساس بحياة الآخرين باستخدام كاميرا الجوال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس حذرت النيابة العامة من المساس بالحياة الخاصة للآخرين عبر استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها.

تحذير النيابة العامة

كما شددت النيابة على حظر التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم عبر وسائل وتقنيات المعلومات المختصة حتى لا يتعرض مرتكب تلك المخالفات للعقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي

وفي وقت سابق شددت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمساءلة الجزائية.