شكرا لقرائتكم التجارة تضبط متجرًا إلكترونيًا ضلّل المستهلكين بجوائز وهمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبطت وزارة التجارة متجراً إلكترونياً مخالفاً ضلَّل المتسوقين، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن سبائك ذهبية عيار” “21 وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوّق لذلك عبر منصة “سناب شات”.

واتضح أن السبائك الذهبية بحجم شريحة الجوال ومخالفة تماماً لإعلان المتجر، وتم استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.

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فرض العقوبات النظامية

ووفقاً للمادة الحادية عشرة من نظام التجارة الإلكترونية فإنه يحظر” تضمين الإعلان الإلكتروني عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله”.

ونص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات بحق المتاجر المخالفة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.

وتبين أن السبائك الذهبية المعلن عنها صغيرة الحجم ولا تتوافق مع ما تم الإعلان عنه، مما أدى إلى استدعاء المسؤولين عن المتجر وإحالتهم للجنة المختصة لفرض العقوبات النظامية المناسبة.