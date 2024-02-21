شهادات الامتثال ترفع أسعار المكاتب الهندسية 200%

رفعت المكاتب الهندسية رسوم خدماتها مقابل إصدار شهادات الامتثال للمباني، وصلت في بعض الأحيان إلى 200%، وذلك بالتزامن مع دخول تطبيق الامتثال حيز التنفيذ، فيما بات من اللافت أن أسعار المكاتب تتجاوز أحيانًا قيمة بعض المخالفات الواردة في «جدول مخالفات امتثال المباني».

سباق محموم

في أعقاب إعلان وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لهذا التنظيم الذي يعد ملزمًا، والذي تسعى من ورائه إلى حمل أصحاب المباني على المساهمة في الحد من التشوه البصري في المباني التجارية والسكنية، دخلت المكاتب الهندسية في سباق محموم الفترة الماضية لتحقيق إيرادات مالية من وراء استخراج «شهادات الامتثال»، عبر الدعاية والترويج لخدماتها، فيما تراوحت رسوم الأسعار من 1200 إلى 2000 ريال، لكن دخول «الغرامات» حيز التنفيذ قبل نحو 3 أيام من الآن، قفز بالأسعار لتصل إلى 3000 ريال، وربما تجاوز ذلك إلى ما هو أكثر، لا سيما وأن المكاتب الهندسية تتداخل معها وكالات الدعاية والإعلان فيما يخص لوحات المنشآت التجارية، وشركات المقاولات فيما يتعلق بممرات ذوي الهمم.

جدول مخالفات

في المقابل، طالب العديد من أصحاب المنشآت السكنية والتجارية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتحديد أسعار الخدمات التي تقدم عبر المكاتب الهندسية لإيقاف الاستغلال الذي يتعرض له أصحاب المباني، وتأتي المطالبات ملحة لا سيما وأن عددًا من الخدمات البلدية باتت تقدم عبر المكاتب الهندسية، ولم يعد بمقدور المالك طلب الخدمة مباشرة عبر الأمانات أو منصة «بلدي» إلا في حالات محددة.

وبعيدًا عن ملف المكاتب الهندسية التي باتت مثار جدل بين أوساط طالبي الخدمات البلدية، تأتي جزئية قانونية لتشكل مثار جدل لدى ملاك المباني، والتي تتلخص فيمن يتحمل المسؤولية في حال ارتكب المستأجر إحدى المخالفات المنصوص عليها في جدول مخالفات امتثال المباني، لا سيما وأن هذه الجزئية لم يتطرق لها المنظم.

مخالفات للمباني

- عدم تنفيذ منحدر جانبي أو ممر لذوي الإعاقة.

- وجود تمديدات كهربائية أو صحية ظاهرة.

- تغطية الشرفات دون الحصول على ترخيص.

- حواجز مشوهة على سور الارتداد أو السطح.

- عدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية.

- وجود أرصفة متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع.

- ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة.

- أطباق الأقمار الصناعية على واجهة المبنى.

- تشققات أو تلف دهانات أو صدأ على المواد المعدنية.

- أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر.

- وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب.