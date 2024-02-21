شكرا لمتابعة خبر عن وزير الإعلام الكويتي السابق يستذكر مقولة الملك فهد : إما تعود الكويت أو تزول معها السعودية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير الإعلام الكويتي السابق سعد العجمي، عن ذكريات غزو العراق لبلاده قبل 35 عامًا، خلال إحدى فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام بالرياض.

وقال سعد العجمي خلال الندوة : “الرياض احتضنت أمي وأبي بعد أن شردهما أخيهم العربي في العراق” .

وأضاف: “الملك فهد قال إما تعود الكويت أو تزول معها السعودية.لم أسمع يومًا سعوديًا واحدًا يقول نحن حررناكم أو استضفناكم”.