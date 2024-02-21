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وزير الإعلام الكويتي السابق يستذكر مقولة الملك فهد : إما تعود الكويت أو تزول معها السعودية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير الإعلام الكويتي السابق سعد العجمي، عن ذكريات غزو العراق لبلاده قبل 35 عامًا، خلال إحدى فعاليات النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام بالرياض.

وقال سعد العجمي خلال الندوة : “الرياض احتضنت أمي وأبي بعد أن شردهما أخيهم العربي في العراق” .

وأضاف: “الملك فهد قال إما تعود الكويت أو تزول معها السعودية.لم أسمع يومًا سعوديًا واحدًا يقول نحن حررناكم أو استضفناكم”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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