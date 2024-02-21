تراند اليوم : شاهد.. إطلالة مشهورة سناب "سارة الشهري" احتفالا بيوم التأسيس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو إطلالة مشهورة سناب سارة الشهري، للاحتفال بيوم التأسيس.

وأظهر الفيديو سارة الشهري، وهي ترتدي الزي السعودي التراثي، وتتزين، في أجواء احتفالية.

الجدير بالذكر يتم الاحتفال بيوم التأسيس في 22 فبراير كل عام..