شكرا لقرائتكم النيابة تحدد عقوبة التعدي على التراث والآثار العمرانية: السجن والغرامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بالتزامن مع انطلاق فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس حذرت النيابة العامة من المساس بالتراث والآثار العمرانية.

وأكدت النيابة العامة على الحماية العدلية للتراث والآثار العمرانية، وحذرت من التعدي عليه بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو بافتعال الحريق.

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عقوبة التعدي على الآثار

وأوضحت النيابة، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : “يُعاقَب مرتكبو تلك الأفعال بالسجن والغرامة كما يلي:

– السجن مدة سنة

– غرامة مالية تصل حتى 100 ألف ريال

أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي

وفي وقت سابق شددت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمساءلة الجزائية.