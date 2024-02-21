شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة "التدريب الإعلامي" بالمنتدى السعودي تؤكد أهمية مواكبة احتياجات السوق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولو عدد من الأكاديميات الإعلامية والجامعات على أهمية التدريب الميداني في تأهيل الجيل القادم من الإعلاميين، وذلك خلال جلسة حوارية بعنوان ”التدريب الإعلامي.. النقص رغم الاحتياج“ ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام المنعقد بالرياض اليوم الأربعاء.
وشدد المشاركون على ضرورة العناية والاهتمام بالشباب لأنهم الرهان على ازدهار المستقبل، مشيرين إلى تأثير اكتشاف المواهب واستقطابها وصقل مهاراتها بالتدريب العملي على تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وبناء جسور للتعاون مع القطاعات المختلفة، منوهين بأهمية التوجيه الميداني والتدريب العملي في المؤسسات الإعلامية في إيجاد أجيال واعية.
إلى ذلك، قال بندر سيف مدير البرامج التدريبية في أكاديمية (MBC): "لا نركز على استقطاب المواهب بقدر التركيز على خلق المواهب من خلال منح الأشخاص التدريب والتوجيه“، مشيراً إلى قصص نجاح كبيرة في التدريب العملي تم توظيفها في مواقع مهمة في MBC".
وتابع: "نهتم بموضوع الكم والكيف حسب البرامج والمبادرات ومن يترشح من المبادرات الكبيرة نستفيد منه في المشاريع الاستثمارية".
وأكد الدكتور حامد الغامدي رئيس لجنة التدريب في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود أن استقطاب المواهب يتم بشكل صحيح إذا وجدت البيئة المناسبة والاستدامة، مشيراً إلى أن أي جهة تدريب لابد أن تمتلك الاستراتيجية والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.
وشدد المشاركون على ضرورة العناية والاهتمام بالشباب لأنهم الرهان على ازدهار المستقبل، مشيرين إلى تأثير اكتشاف المواهب واستقطابها وصقل مهاراتها بالتدريب العملي على تأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وبناء جسور للتعاون مع القطاعات المختلفة، منوهين بأهمية التوجيه الميداني والتدريب العملي في المؤسسات الإعلامية في إيجاد أجيال واعية.
استقطاب المواهب الجديدةوذكر علاء شاهين صالحة مدير أكاديمية المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG» أن المجموعة تركز في استراتيجيتها على استقطاب المواهب، مشيراً إلى أن التدريب العملي يعتمد على مزيج بين الكم والكيف حسب متطلبات واحتياجات سوق العمل ونوع المبادرات.
إلى ذلك، قال بندر سيف مدير البرامج التدريبية في أكاديمية (MBC): "لا نركز على استقطاب المواهب بقدر التركيز على خلق المواهب من خلال منح الأشخاص التدريب والتوجيه“، مشيراً إلى قصص نجاح كبيرة في التدريب العملي تم توظيفها في مواقع مهمة في MBC".
وتابع: "نهتم بموضوع الكم والكيف حسب البرامج والمبادرات ومن يترشح من المبادرات الكبيرة نستفيد منه في المشاريع الاستثمارية".
وأكد الدكتور حامد الغامدي رئيس لجنة التدريب في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود أن استقطاب المواهب يتم بشكل صحيح إذا وجدت البيئة المناسبة والاستدامة، مشيراً إلى أن أي جهة تدريب لابد أن تمتلك الاستراتيجية والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية.