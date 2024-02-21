شكرا لقرائتكم خبر عن بدون خجل وبكل جرأة.. سعودية تعترف لصديقتها أنها تعاشر زوجها بدلا منها لن تتوقع رد فعل صديقتها وما فعلته بهما صدمة للجميع! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدون خجل وبجرأة سعودية تعترف لصديقتها أنها تعاشر زوجها بدلا منها لن تتوقع رد فعل صديقتها وما فعلته بهما صدمة للجميع!

جائت هذه القصة عن مديرة مدرسة بأنها تزوجت من زوج أحد المدرسات التي يعملن معها ولكن كانت تعد لهم خدعة كارثية

مريم مديرة مدرسة صاحبت 45عاما وهي غير متزوجة كانت تربطها مع أحد المعلمين وهي حياة ارتباط كبير وتعتبرها اختها.

وطلبت مريم من حياة أن تكون مكانها لمدة خمس ايام بعد أن قررت اخذ إجازة لمدة خمس ايام ورجعت بعد الإجازة وهي في اجمل صورة واجمل ملابس وتغير كبير جدا فيها وتحدتث

انها تزوجت ولكن المدرسين كان عندهم فضول كبير لمعرفته من هو العريس. وطلبت منهم أن يقوم كل واحد منهم بتقديم 600ريال

في يوم الزفاف وأنها سوف تقبل كل الهدايا الا من واحده منهم التي تعرف بان زوجها هو العريس ولكن حياة كانت دائما في شك اتجاه زوجها الذي كان يتردد علي المدرسة بكثرة.

وفي اليوم التالي قامت مريم بأخذ جميع النقود من جميع المدرسين وقامو ببلاغ للمدرسة حياة التي كانت اجازة في نفس اليوم وتحول الشك الذي بداخلها الي حقيقة

فقد قبلت جميع النقود الا منها.بعد انتهاء إجازتها ذهبت حياة الي المديرة وقامت باعطائها النقود وقبلت المديرة وبذالك قامت المديرة بخدعة كبيرة وفي الحقيقة

انها تزوجت من زوج حياة ولكن قامت بهذه الطريقة ابعاد الشبهة عنهما واخبرتهم مريم أنها كانت خدعت منها لتحصيل الأموال لبناء مسجد داخل المدرسة