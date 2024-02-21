رئيس "الشورى" يناقش مع نظيره البحريني سبلَ تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل رئيسُ مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقرّ إقامته بالعاصمة الأذربيجانية "باكو"، اليوم؛ رئيسَ مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم، وذلك على هامش رئاسة وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي والجلسة رقم 14 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقدة في جمهورية أذربيجان.

وأشاد الجانبان خلال الاستقبال بعمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب، كما جرى استعراض جدول أعمال الاجتماع.

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