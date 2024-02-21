عبر نظام نور.. "تعليم الرياض" يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مدارسُ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتائجَ الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ في نظام نور.

وهنّأ المديرُ العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، أبناءَه الطلاب والطالبات بالنجاح والتميز، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الدراسية، ومثمنًا الجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أن بداية الفصل الدراسي الثالث تنطلق يوم الأحد الموافق 3/ 3/ 2024.

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