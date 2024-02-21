تراند اليوم : شاهد.. محمد رمضان يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في مصر.. وصدور قرار قضائي بشأن محاكمته

صحيفة الخليج 365: سلم الفنان المصري محمد رمضان نفسه إلى الأجهزة الأمنية في محكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

ووصل محمد رمضان إلى مقر محكمة الجيزة بسيارته اللامبورجيني، وظهر أمام المحكمة مرتديا "كاب" مخطط أبيض في أسود و "سويتشيرت" أسود، ونظارة شمس.

ويحاكم محمد رمضان، في القضية 8340، لسنة 2023، جنح أكتوبر والمقيدة برقم 1062 لسنة 2022، بتهمة التجمهر وإشاعة أخبار كاذبة.

وقررت محكمة الجيزة الابتدائية، اليوم، حجز نظر المعارضة المقدمة من محمد رمضان على حكم حبسه سنة، لجلسة 6 مارس؛ للنطق بالحكم.