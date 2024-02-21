شكرا لقرائتكم تعليم الرياض يعلن نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتائج الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1445هـ في نظام نور.

نتائج طلاب الرياض

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع أبناءه الطلاب والطالبات بالنجاح والتميز، متمنياً لهم دوام التوفيق في مسيرتهم الدراسية، ومثمناً الجهود المبذولة من جميع الطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن بداية الفصل الدراسي الثالث سينطلق يوم الأحد الموافق 2024 / 3 / 3 .