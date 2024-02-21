نائب أمير مكة يدشن مشروع الطاقة الشمسية ومركز الابتكار والإبداع في رابغ

واصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، جولاته التفقدية على محافظات المنطقة اليوم، بزيارة محافظة رابغ.

ورأس الأمير سعود اجتماع المجلس المحلي في رابغ، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس، تم خلاله استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، ومناقشة سُبل تسريع العمل فيها، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها 57 مشروعًا، شملت مشروع شاطئ السعادة بالواجهة البحرية ومشاريع حدائق (الغروب بالواجهة البحرية، البلدية بساحة المركز الحضاري، النورس، الشفا، الجود، النخيل، الصفا)، والمداخل والمجسمات الجمالية، إضافة إلى مشاريع تعزيز وتحسين الكهرباء حيث بلغ عدد المحطات 33 محطة، وعدد الكبائن 205 ، كما تم تغيير جميع العدادات والمحطات إلى شبكات الذكية بواقع 60 ألف عداد و 750 محطة ذكية.

بعد ذلك دشن الأمير سعود بن مشعل مركز الابتكار والإبداع بالمحافظة، الذي يهدف إلى تدريب 150 شخصًا لدعم المهن الفنية والصناعية، ويضم بيئة ابتكارية لعمل النماذج الأولية , التي ستسجل براءة اختراع ودعم البحوث ويخدم المركز عدة مجالات، كما يدعم ويعزز الفكر الابداعي والابتكاري في التدريب، فيما يتم استخدام الواقع الافتراضي في التدريب، ويعد المركز حاضنة ابتكارية خارجية لدعم الموهوبين في القطاعات الخارجية الأخرى حيث يدعم مشاريع التخرج، المسابقات الابتكارية، مسابقات المهارات الفنية.

كما دشن مشروع الطاقة الشمسية بالمحافظة، الذي يعمل على نظام متصل بالشبكة بسعة 284 كيلوواط، ووحدة كهروضوئية أحادية بلورية بقدرة 550 واط، وتبلغ مساحة الوحدات الكهروضوئية 1342 م2، وارتفاعها 2.7 م2.

عقب ذلك، استقبل نائب أمير مكة عددًا من أهالي المحافظة واستمع لمطالبهم. وعلى صعيد متصل، زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة ميناء الملك بمحافظة رابغ، واطلع على سير العمل والإنجازات التي حققها.