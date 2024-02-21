تراند اليوم : التجارة تعلن ضبط متجر إلكتروني شهير احتال على المتسوقين وأوهمهم بجوائز "سبائك ذهبية" وتكشف العقوبات الصادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة التجارة، الأربعاء، ضبط متجر إلكتروني ضلّل المتسوقين وأوهمهم عبر السناب شات بجوائز "سبائك ذهبية" وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق.

وضبطت الوزارة متجرا إلكترونيا مخالفا "ضلل المتسوقين"، وأعلن عن تقديم جوائز عبارة عن "سبائك ذهبية عيار ٢١"، وجوالات ومبالغ مالية عند التسوق وشراء مستحضرات التجميل، وسوق لذلك عبر منصة "سناب شات"، وفق بيان للمتحد باسم وزارة التجارة، عبد الرحمن حسين.

حجم شريحة الجوال واتضح أن السبائك الذهبية بحجم "شريحة الجوال" ومخالفة تماما لإعلان المتجر، وتم استدعاء القائمين عليه، وإحالتهم إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم، بحسب البيان.

تضليل ووفقا للمادة الحادية عشر من نظام التجارة الإلكترونية فإنه "يحظر تضمين الإعلان الإلكتروني عرضا أو بيانا أو ادعاءً كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله".

وينص نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية على عقوبات بحق المتاجر المخالفة، تتمثل في غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.