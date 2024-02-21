تراند اليوم : بالفيديو.. صيتة السبيعي: "إن جيت مع المصلين صليت و إن جيت مع المغنيين غنيت"

صحيفة الخليج 365: قارنت مشهورة سناب شات ،صيتة السبيعي، بين عادات وطباع الأجيال المتلاحقة.

وفي مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي ، أشارت إلى " تأثرها بجدتها التي توفيت قريبا"، قائلة:"عشت معها عمري وحكيها وسوالفها".

وأكدت أنها "عشات مع الجيل الجديد والقديم"، مضيفة" إن جيت مع المصلين صليت و إن جيت مع المغنيين غنيت".

وتحدثت عن تجاربها المختلفة خلال حياتها، لتؤكد أنها" تحب مجالسه من هم أكبر منها عمرا".

وعن سبب تفضيلها مجالسه من هم أكبر منها سنا، قالت:" من في سني لايفقهون شيئا من وضعي الحالي، كتفكير وعقلية".

واختتمت مشهورة سناب مقطع الفيديو، قائلة:" حياتي مليئة بالمغامرات".