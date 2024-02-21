شكرا لقرائتكم خبر المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، في مقر السفارة بالقاهرة أمس، ممثل مصر اللواء محمد رضا، وسفير فلسطين لدى القاهرة مندوبها لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، حصتي البلدين الشقيقين من مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأَضاحي الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 25,000 أضحية لجمهورية مصر العربية، و30,000 أضحية لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على المشروع الدكتور عمر بن عبدالله عطية.

وأكد السفير نقلي في كلمته خلال مراسم التوقيع، الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة في الإفادة من الهدي والأضاحي، ليس فقط داخل المملكة بل يمتد ليشمل 25 دولة حول العالم، من بينها الشقيقتان مصر وفلسطين.

من جانبه نوه سفير فلسطين في كلمة مماثلة بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة ودعم القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معربا عن الشكر للمملكة على مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشمل سنويا الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى.

وأضاف أن ما يقدمه المشروع يأتي في وقت الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة له للتخفيف من حدة المعاناة اليومية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب وجراء النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب وجميع احتياجات الحياة الأخرى.