المملكة تسلم مصر وفلسطين حصتيهما من الهدي والأضاحي

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جاء ذلك خلال مراسم توقيع تسليم حصة البلدين الشقيقين البالغة 25,000 أضحية لجمهورية مصر العربية، و30,000 أضحية لدولة فلسطين، بحضور المشرف العام على المشروع الدكتور عمر بن عبدالله عطية.
وأكد السفير نقلي في كلمته خلال مراسم التوقيع، الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة في الإفادة من الهدي والأضاحي، ليس فقط داخل المملكة بل يمتد ليشمل 25 دولة حول العالم، من بينها الشقيقتان مصر وفلسطين.
من جانبه نوه سفير فلسطين في كلمة مماثلة بالجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لخدمة ودعم القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، معربا عن الشكر للمملكة على مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي الذي يشمل سنويا الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى.
وأضاف أن ما يقدمه المشروع يأتي في وقت الشعب الفلسطيني في حاجة ماسة له للتخفيف من حدة المعاناة اليومية التي يعيشها قطاع غزة جراء الحرب وجراء النقص الحاد في الغذاء ومياه الشرب وجميع احتياجات الحياة الأخرى.
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