تشديد الرقابة والتصدي للأسواق العشوائية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتشديد الرقابة والتصدي للأسواق العشوائية المحتملة، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة تجهيز إمكاناتها وخططها التشغيلية استعدادا لرمضان.

وحشدت الأمانة طاقاتها خلال توفير أفضل الخدمات البلدية للمستفيدين، وبما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد زوار العاصمة المقدسة من المعتمرين خلال الشهر الكريم، إذ تشمل أعمال الأمانة جميع الخدمات البلدية، مثل النظافة العامة، وتجميع ونقل النفايات، والتخلص منها، ومكافحة الآفات العامة، ومتابعة المحال التجارية، والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة، والكشف على المواد الغذائية المعروضة للبيع، للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي.

واعتمدت الأمانة في خطتها على تكثيف مختلف الأعمال خاصة في المناطق المزدحمة، التي عادة ما تشهد كثافة عالية من الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل، مثل: المنطقة المركزية، والأسواق التجارية، والأحياء المحيطة بالمسجد الحرام، بهدف تحقيق أرقى معايير مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية والمياه، ومواجهة الزيادة المتوقعة في كميات النفايات بمناطق إقامة المعتمرين والزوار، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للانتشار العشوائي للباعة الجائلين في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام، وكل خدمات الإصحاح البيئي، إلى جانب متابعة تشغيل وصيانة شبكات الإنارة والطرق والإنفاق والمرافق البلدية الأخرى.

مجال النظافة