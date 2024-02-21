شكرا لقرائتكم أوقات كوميدية تنتظر زوار موسم الرياض مع هنيدي في مسرحية ميوزيكال سكوول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يقدم نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي لزوار موسم الرياض عروض مسرحيته الجديدة “ميوزيكال سكوول” التي تنطلق 24 فبراير الجاري على خشبة مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى مناطق موسم الرياض الترفيهية، وهي مسرحية اجتماعية ساخرة مليئة بالمواقف والأوقات المضحكة التي تبهج الزوار.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة الذي يعود لإدارة مدرسة بعد سنوات من الغياب، حيث تطلب منه مالكة مدرسة مساعدته في إدارتها، ولكن يواجه مجموعة من العوائق من مدرسين وطلاب وأولياء أمورهم تعوقه عن هدفه، ليترك مهنة التدريس والحياة التعليمية، ويستحدث طرقًا جديدة للتعليم، ويقرر فتح مكتبة لبيع الكتب والمجلدات، والتي من خلالها يحاول أن ينشر العلم بين أهل منطقته في مواقف كوميدية ممتعة.

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مسرحية ميوزيكال سكوول

ويؤدي أدوار مسرحية “ميوزيكال سكوول” مجموعة من نجوم المسرح المصري منهم، نيرمين الفقي، محمد ثروت، محمود حافظ، أحمد سلطان، نانسي صلاح، إلى جانب العديد من الفنانين الموهوبين.

وتأتي المسرحية التي تستمر حتى 4 مارس المقبل، ضمن المسرحيات العربية التي تقام في موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، وتقام في منطقة “استيديوهات بوليفارد” إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد سيتي”، ويمكن حجز تذاكر الدخول إليها عبر تطبيق وموقع WeBook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.

وتمثل منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية في الموسم، حيث تضم أكبر الفعاليات والتجارب العالمية والحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها، إضافة إلى احتضانها مجموعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، والمطاعم والمقاهي المتنوعة والحدائق والنافورة الراقصة، لتقدم لزوار الموسم تجارب ترفيهية متنوعة.