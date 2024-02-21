شكرا لقرائتكم آلية احتساب الضمان الاجتماعي والموقف حال نقصان المبلغ أو الزيادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يُحتسب مبلغ الاستحقاق الخاصة بدعم الضمان الاجتماعي للمستفيد شهريًّا بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.

وتابعت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، أنه في حال تبين للمستفيد نقص أو زيادة المعاش فله تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة.

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تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية برقم الهوية أو تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

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استعراض تفاصيل دورة الأهلية

تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض

بعد التأكد من صحة كافة البيانات قم الضغط على تسليم الاعتراض.

مقدار المخصصات للمستفيدين

يذكر أنه بعد الزيادة التلقائية في المعاش (دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء) وصل دعم العائل إلى 1320 ريالًا بدلًا من 1100 ريال، فيما بلغ دعم التابع 660 ريالًا بدلًا من 550 ريالًا.

موعد صرف الضمان المطور

يذكر أن وزارة الموارد البشرية كان قد حدد اليوم الأول من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف معاش الضمان الاجتماعي وعند مصادفة هذا اليوم لعطلة رسمية، فيتم الصرف في اليوم الذي يسبقه أو يليه وفقًا لما تحدده الوزارة.