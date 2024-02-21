شكرا لقرائتكم خبر عن شخصية العام الإعلامية.. تكريم الدكتور عبد العزيز خوجة في منتدى الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أثر وإنجازات

الدمام - شريف احمد - أعلن المنتدى السعودي للإعلام فوز الدكتور عبد العزيز خوجة، وزير الإعلام السابق بجائزة شخصة العام الإعلامية لعام 2024.وقدم كلمة الجائزة والإعلان عن اسم الفائز بها الدكتور عبد الرحمن الهزاع، والذي قال في كلمته:" يسر إدارة وطواقم هذا المنتدى أن يعلن بكل اعتزاز أن الشخصية الفائزة برجل هذا العام هو معالي الدكتور عبد العزيز محيي الدين خوجة".أكد الهزاع، أن اختيار الدكتو عبد العزيز خوجة بجائزة شخصة العام لم يأت من فراغ، فقد استمد جدارته من 3 مرتكزات، أولها خدمة الوطن في مناصب وأماكن متعدد برغبة من القيادة التي تدرك تماما وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.أما المرتكز الثاني فهو ما يمكله من فكر وثقافة وشعر، فالمكتبات تعج أرففها بمؤلفاته وخاصة الشعرية التي ألفت عنها الكتب والرسائل الجامعية.وتابع الهزاع: "يأتي المرتكز الثالث متمثلًا في الإعلام، فكان الإعلاميون يحلمون لسنوات طوال بفك بعض القيود الروتينية في اتلعاملات المالية والإدارية التي تعيقهم عن التميز والإبداع، حتى جاء خوجة، فنبش من قاع الأدراج أوراقًا مكدسة يكسوها الغبار، فأعاد لها الحياة، وحرك المياه الساكنة في بحيرة التلفزيون بعد أن كان يعاني لسنوات طويلة من الركود، ويكفي منها قناة القرآن والسنة، كما تعامل مع المؤسسات الإعلامية المختلفة بروح الشريك وفتح المجال للمحطات الإذاعية الخاصة التي ازدان بها فضاء المملكحة بالأخبار والمعلومات والترفيه".