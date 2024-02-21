5 شواطئ مؤهلة لمرتادي جدة

فعّلت أمانة محافظة جدة 5 شواطئ لمرتادي المحافظة، وهي «اللؤلؤ، وشعارة، ورابغ، والليث، والقنفذة» من خلال إعادة التأهيل وتوفير منقذين ومنقذات معتمدين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، الذين يستمر وجودهم من شروق الشمس إلى غروبها.

وأوضح وكيل الأمين لمراقبة وحماية السواحل البحرية، كابتن بحري ثامر نحاس، أن هذه الشواطئ المفعلة تشمل 16 كرسيا للإنقاذ، و12 قاربا متخصصا، لافتا إلى وجود 23 مراقبا و59 منقذا ومنقذة في وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية التابعة لأمانة محافظة جدة، المكونة من 3 فرق «الإنقاذ، والرقابة البحرية، والرقابة على المنتجعات».

وبيّن «نحاس» أن مهام فريق الرقابة البحرية تتمثل في التأكد من أدوات السلامة والأجهزة الملاحية ومتطلبات القطاعات ذات العلاقة من خلال جولات بحرية على المناطق الموكلة للأمانة، بينما يقدم فريق الإنقاذ خدمات الإنقاذ والسلامة على الشواطئ ومناطق السباحة. في حين تتمثل مهام فريق الرقابة على المنتجعات في التأكد من التزام المنتجع بتوفير أدوات السلامة والإنقاذ حسب قائمة الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، المتضمنة أدوات وتجهيزات السلامة المائية للمسابح والشواطئ، والتأكد من توفير منقذين مرخصين من الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية، وذلك عبر جولات دورية على المنتجعات.

وبلغ عدد الجولات التي نفذتها وكالة مراقبة وحماية السواحل البحرية خلال العام الماضي 1561 جولة، شملت تنفيذ 9 إزالات، وأعمال نظافة في مواقع ضمن نطاق خور أبحر، إلى جانب إزالة تشوهات بصرية من الأراضي المجاورة لشاطئ الكوكيان.