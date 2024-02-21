السعوديون يستيقظون متأخرا بين 49 دولة في العالم

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أما الدول التي احتلت المراكز الـ5 الأولى من حيث استيقاظ سكانها مبكرا، فهي: جنوب أفريقيا الـ6:24، ثم كولومبيا الـ6:31، وبعد ذلك كوستاريكا الـ6:38، ثم إندونيسيا الـ6:55، وخامسا المكسيك الـ7:09 صباحا.
أما الدول التي احتلت المراكز الخمس الأخيرة، فهي: إسبانيا الـ8:05، وروسيا الـ8:06، والبرتغال الـ8:22، واليونان الـ8:25، وأخيرا السعودية الـ8:27 صباحا.
معدل وقت استيقاظ السكان صباحا حول العالم
- فرنسا 7:51 صباحا
- أوكرانيا 7:51 صباحا
- إيطاليا 7:52 صباحا
- إسرائيل 7:54 صباحا
- تايوان 7:56 صباحا
- هونج كونج 7:57 صباحا
- رومانيا 8:01 صباحا
- الكويت 8:01 صباحا
- تركيا 8:02 صباحا
- إسبانيا 8:05 صباحا
- روسيا 8:06 صباحا
- البرتغال 8:22 صباحا
- اليونان 8:25 صباحا
- السعودية 8:27 صباحا
- الفلبين 7:28 صباحا
- البرازيل 7:31 صباحا
- قطر 7:32 صباحا
- المملكة المتحدة 7:33 صباحا
- كندا 7:33 صباحا
- الهند 7:36 صباحا
- كوريا الجنوبية 7:38 صباحا
- سنغافورة 7:38 صباحا
- تشيلي 7:40 صباحا
- بلجيكا 7:40 صباحا
- ماليزيا 7:41 صباحا
- الصين 7:42 صباحا
- الإمارات العربية المتحدة 7:43 صباحا
- النرويج 7:43 صباحا
- فنلندا 7:44 صباحا
- هولندا 7:47 صباحا
- أيرلندا 7:50 صباحا
- جنوب أفريقيا 6:24 صباحا
- كولومبيا 6:31 صباحا
- كوستاريكا 6:38 صباحا
- إندونيسيا 6:55 صباحا
- المكسيك 7:09 صباحا
- اليابان 7:09 صباحا
- نيوزيلندا 7:11 صباحا
- أستراليا 7:13 صباحا
- سويسرا 7:13 صباحا
- جمهورية التشيك 7:15 صباحا
- سلوفاكيا 7:18 صباحا
- الدنمارك 7:19 صباحا
- الولايات المتحدة 7:20 صباحا
- النمسا 7:20 صباحا
- السويد 7:21 صباحا
- المجر 7:22 صباحا
- تايلاند 7:24 صباحا
- ألمانيا 7:25 صباحا
- بولندا 7:25 صباحا
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