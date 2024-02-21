شكرا لقرائتكم خبر السعوديون يستيقظون متأخرا بين 49 دولة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية في المركز الأخير بين 49 بين دولة حول العالم، شملتها دراسة حديثة لـ2024 لموقع world population revie، من حيث متوسط وقت استيقاظ السكان صباحا في الساعة الـ8:27.

أما الدول التي احتلت المراكز الـ5 الأولى من حيث استيقاظ سكانها مبكرا، فهي: جنوب أفريقيا الـ6:24، ثم كولومبيا الـ6:31، وبعد ذلك كوستاريكا الـ6:38، ثم إندونيسيا الـ6:55، وخامسا المكسيك الـ7:09 صباحا.

أما الدول التي احتلت المراكز الخمس الأخيرة، فهي: إسبانيا الـ8:05، وروسيا الـ8:06، والبرتغال الـ8:22، واليونان الـ8:25، وأخيرا السعودية الـ8:27 صباحا.

معدل وقت استيقاظ السكان صباحا حول العالم

فرنسا 7:51 صباحا

أوكرانيا 7:51 صباحا

إيطاليا 7:52 صباحا

إسرائيل 7:54 صباحا

تايوان 7:56 صباحا

هونج كونج 7:57 صباحا

رومانيا 8:01 صباحا

الكويت 8:01 صباحا

تركيا 8:02 صباحا

إسبانيا 8:05 صباحا

روسيا 8:06 صباحا

البرتغال 8:22 صباحا

اليونان 8:25 صباحا

السعودية 8:27 صباحا

الفلبين 7:28 صباحا

البرازيل 7:31 صباحا

قطر 7:32 صباحا

المملكة المتحدة 7:33 صباحا

كندا 7:33 صباحا

الهند 7:36 صباحا

كوريا الجنوبية 7:38 صباحا

سنغافورة 7:38 صباحا

تشيلي 7:40 صباحا

بلجيكا 7:40 صباحا

ماليزيا 7:41 صباحا

الصين 7:42 صباحا

الإمارات العربية المتحدة 7:43 صباحا

النرويج 7:43 صباحا

فنلندا 7:44 صباحا

هولندا 7:47 صباحا

أيرلندا 7:50 صباحا

جنوب أفريقيا 6:24 صباحا

كولومبيا 6:31 صباحا

كوستاريكا 6:38 صباحا

إندونيسيا 6:55 صباحا

المكسيك 7:09 صباحا

اليابان 7:09 صباحا

نيوزيلندا 7:11 صباحا

أستراليا 7:13 صباحا

سويسرا 7:13 صباحا

جمهورية التشيك 7:15 صباحا

سلوفاكيا 7:18 صباحا

الدنمارك 7:19 صباحا

الولايات المتحدة 7:20 صباحا

النمسا 7:20 صباحا

السويد 7:21 صباحا

المجر 7:22 صباحا

تايلاند 7:24 صباحا

ألمانيا 7:25 صباحا

بولندا 7:25 صباحا

المصدر: World population Review 2024