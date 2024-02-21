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السعوديون يستيقظون متأخرا بين 49 دولة في العالم

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- بواسطة أيمن الوشواش - حلت السعودية في المركز الأخير بين 49 بين دولة حول العالم، شملتها دراسة حديثة لـ2024 لموقع world population revie، من حيث متوسط وقت استيقاظ السكان صباحا في الساعة الـ8:27.

أما الدول التي احتلت المراكز الـ5 الأولى من حيث استيقاظ سكانها مبكرا، فهي: جنوب أفريقيا الـ6:24، ثم كولومبيا الـ6:31، وبعد ذلك كوستاريكا الـ6:38، ثم إندونيسيا الـ6:55، وخامسا المكسيك الـ7:09 صباحا.

أما الدول التي احتلت المراكز الخمس الأخيرة، فهي: إسبانيا الـ8:05، وروسيا الـ8:06، والبرتغال الـ8:22، واليونان الـ8:25، وأخيرا السعودية الـ8:27 صباحا.

معدل وقت استيقاظ السكان صباحا حول العالم

  • فرنسا 7:51 صباحا
  • أوكرانيا 7:51 صباحا
  • إيطاليا 7:52 صباحا
  • إسرائيل 7:54 صباحا
  • تايوان 7:56 صباحا
  • هونج كونج 7:57 صباحا
  • رومانيا 8:01 صباحا
  • الكويت 8:01 صباحا
  • تركيا 8:02 صباحا
  • إسبانيا 8:05 صباحا
  • روسيا 8:06 صباحا
  • البرتغال 8:22 صباحا
  • اليونان 8:25 صباحا
  • السعودية 8:27 صباحا
  • الفلبين 7:28 صباحا
  • البرازيل 7:31 صباحا
  • قطر 7:32 صباحا
  • المملكة المتحدة 7:33 صباحا
  • كندا 7:33 صباحا
  • الهند 7:36 صباحا
  • كوريا الجنوبية 7:38 صباحا
  • سنغافورة 7:38 صباحا
  • تشيلي 7:40 صباحا
  • بلجيكا 7:40 صباحا
  • ماليزيا 7:41 صباحا
  • الصين 7:42 صباحا
  • الإمارات العربية المتحدة 7:43 صباحا
  • النرويج 7:43 صباحا
  • فنلندا 7:44 صباحا
  • هولندا 7:47 صباحا
  • أيرلندا 7:50 صباحا
  • جنوب أفريقيا 6:24 صباحا
  • كولومبيا 6:31 صباحا
  • كوستاريكا 6:38 صباحا
  • إندونيسيا 6:55 صباحا
  • المكسيك 7:09 صباحا
  • اليابان 7:09 صباحا
  • نيوزيلندا 7:11 صباحا
  • أستراليا 7:13 صباحا
  • سويسرا 7:13 صباحا
  • جمهورية التشيك 7:15 صباحا
  • سلوفاكيا 7:18 صباحا
  • الدنمارك 7:19 صباحا
  • الولايات المتحدة 7:20 صباحا
  • النمسا 7:20 صباحا
  • السويد 7:21 صباحا
  • المجر 7:22 صباحا
  • تايلاند 7:24 صباحا
  • ألمانيا 7:25 صباحا
  • بولندا 7:25 صباحا
المصدر: World population Review 2024

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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