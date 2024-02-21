شكرا لقرائتكم خبر تجارب «هاوس أوف هايب» الأكثر إمتاعا في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتستقبل المنطقة زوارها يوميا في بوليفارد سيتي، من الـ5 مساء وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، إذ يمكن حجز تذاكر الدخول عبر: webook.com/en/experiences/house-of-hype.
ولاقت منطقة «هاوس أوف هايب» إقبالا واسعا منذ افتتاحها، وجذبت تجربة «أوتاكو» محبي الثقافة اليابانية، إذ تميزت بتقديم منتجات يابانية وألعاب أركيد مشوقة، إضافة إلى منطقة الغابة المضيئة والتي تمتد فيها الأشجار المصنوعة من الأضواء، وتتيح فرصا لانهائية لالتقاط صور تذكارية من تجربة لا تنسى.
وتضم المنطقة تجارب معززة بتقنيات تتبع حركات الجسد لتنقل التجربة الافتراضية إلى أرض الواقع، كتجربة الرسم بالضوء (غرافيتي)، ولا تقف حدود الخيال عند تجارب المحاكاة، إذ يمكن للزوار تصميم أحذية عن طريق أصوات الغناء، إذ تحلل التجربة صوت الزائر وتقيس بناء على نبرته الألوان التي يرسم منها الحذاء.
وضمن المناطق الشاسعة والمليئة بالمرايا المضيئة، تفتح تجربة «سويم كلوب» أبوابها للغوص في مسبح من البالونات والعوامات العملاقة، وعلى الجانب الآخر، تحوي منطقة «هاوس أوف هايب» أصغر منطقة رقص في العالم.
وتستقبل منطقة التسوق الزوار يوميا بمنتجات مميزة، نُفّذت بطرق غير مسبوقة، إضافة إلى مناطق الأطعمة المستوحاة من المطابخ العالمية على طريقة «هاوس أوف هايب».
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