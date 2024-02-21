شكرا لقرائتكم خبر نيوم تحتفي بطلابها المبتعثين المتميزين أكاديميا في أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت نيوم أخيرا في مدينة شيكاغو الأمريكية بكوكبة من طلابها المبتعثين للدراسة في الجامعات الأمريكية، نظير ما حققوه من تميز أكاديمي في مسيرتهم العلمية.

وشارك في الملتقى 118 طالبا ضمن دفعة برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لعام 2023، حيث استعرضوا إنجازاتهم أمام الرئيس التنفيذي لنيوم نظمي النصر، ومجموعة من رؤساء القطاعات في نيوم، وناقشوا سبل التعاون المستقبلي في المجالات البحثية ذات الصلة، إلى جانب تقديمهم عروضا مفصلة تتضمن تفاصيل ونتائج زياراتهم الميدانية لتروجينا، وميناء نيوم في أوكساچون، وشركة إينووا.

وقال النصر «في الوقت الذي نحتفل فيه بالإنجازات التي حققها المستفيدون من برنامج نيوم للابتعاث الخارجي، تفخر نيوم بكونها ممكنا لهذه العقول المبدعة من شباب وشابات منطقة تبوك، ودعمهم للحصول على تعليم متميز في أفضل الجامعات العالمية، وإلى جانب هذا التميز الأكاديمي ستتاح لطلابنا فرصة المشاركة في برامج التدريب الداخلي في قطاعات نيوم المختلفة، مما يكسبهم خبرة مهمة تهيئهم للحياة العملية بعد التخرج»، مضيفا «نهدف في هذا البرنامج إلى إعداد جيل من قيادات وعلماء المستقبل، وإعدادهم أكاديميا وعمليا للإسهام الفاعلة في مشاريع نيوم المتعددة، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسريع النمو الاقتصادي، لأننا نؤمن تماما أن الشباب هم المحرك الرئيسي لكل تطور وازدهار».