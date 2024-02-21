شكرا لقرائتكم سقوط القمر الصناعي ERS-2 في المحيط الهادئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أفاد مركز الفلك الدولي بأن القمر الصناعي الأوروبي سقط- قبل قليل- في المحيط الهادئ.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه بمنصة إكس: “إنه بحسب تقرير وزارة الدفاع الأمريكية الصادر قبل دقائق، سقط القمر الصناعي الأوروبي (ERS-2) في الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش زائد ناقص دقيقة واحدة، وذلك في شمال المحيط الهادئ، كما هو موضح في الخارطة المرفقة”.

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مهمة القمر الصناعي ERS-2

وتم استخدام القمر الصناعي ERS-2 لرصد الكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات الشديدة والزلازل في المناطق النائية من العالم. بدأ التحضير لإنهاء مهمة القمر الصناعي في صيف عام 2011 عندما أجرت وكالة الفضاء الأوروبية 66 مناورة لإعادته إلى المدار، وفقًا لتقارير Live Science.

وكان الهدف من هذه العملية هو استخدام الوقود المتبقي لـ ERS-2 وخفض متوسط ارتفاعه من 488 ميلًا إلى حوالي 356 ميلًا، مما سيساعد في تقليل مخاطر اصطدامه بالأقمار الصناعية الأخرى أو الحطام الفضائي.

ومن شأنه أيضًا أن يساعد في تدهور مدار القمر الصناعي بسرعة كافية حتى يتمكن من العودة إلى الغلاف الجوي للأرض في غضون 15 عامًا.