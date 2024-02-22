تراند اليوم : شاهد.. مقتل 65 جنديًا روسيًا في هجوم صاروخي أوكراني بعد أن أمرهم قائدهم بالاصطفاف والاستعراض

ترجمة حصرية: تعرضت القوات الروسية لواحدة من أكثر الضربات تدميراً في الحرب عندما أدت ضربة صاروخية أوكرانية من طراز HIMARS إلى مقتل 65 جنديًا بعدما أمرهم قائدهم بالاصطفاف والاستعراض.

وأظهرت لقطات مروعة التقطها ناجون كيف تُركت عشرات الجثث متناثرة في حقل متفحم في أعقاب الغارة. حسب الديلي ميل.

وقُتل الجنود والضباط بشكل جماعي - مع جرح عدد أكبر - لأنهم تلقوا أوامر بالاصطفاف لإجراء تفتيش مرتجل من قبل قائد الحرب الرائد اللواء أوليغ مويسيف، 49 عامًا.

ومن الواضح أن أوكرانيا كانت لديها معلومات استخباراتية حول الاجتماع مع مويسيف، قائد الجيش التاسع والعشرين في المنطقة العسكرية الشرقية.

وأفادت مصادر روسية أن الهجوم الدقيق لنظام HIMARS وقع قبل لحظات من وصول اللواء إلى مكان الحادث، مما أدى إلى تدمير شركته وإصابة العشرات.