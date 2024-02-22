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تراند اليوم : شاهد.. مشاجرة عنيفة بين شابين وفتاة على متن طائرة

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صحيفة الخليج 365-ترجمة حصرية: وثق مقطع فيديو نشوب مشاجرة بين عدد من الركاب على طائرة ركاب المتجهة إلى الجزيرة الإسبانية .

وأظهر الفيديو ، رجلين يتجادلان في الممر بالطائرة قبل أن يوجها غضبهما نحو راكب آخر، حيث يطلب منهما الموظفون باستمرار العودة إلى مقاعدهم.

وأبانت لقطات من الفيديو الذي نشرته " ديلي ميل" ، تدخل سيدة في الشجار بين الراكبين وحاولت الهجوم على أحدهما وضربه ، فيما أمسك بها الآخر ومنعهما من الأشتباك داخل الطائرة ، فقامت بالصراخ في وجه أحد الركاب الذي حاول وقف المشاجرة وطلب منهم الجلوس .

وأوضح الفيديو فشل العاملين بالطائرة من فض المشاجرة ، حتى هبطت الطائرة في تينيريفي الإسبانية ، وحضر ضباط الشرطة وتم مرافقة الركاب المزعجين إلى خارج الطائرة .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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