شكرا لقرائتكم الداخلية تشارك بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية احتفاءً بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركت وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بعروض عسكرية وموسيقية ودرامية وشعرية احتفاءً بيوم التأسيس.

الإنسان والأرض

وجاءت عروض وزارة الداخلية احتفاءً بذكرى يوم التأسيس تحت عنوان (الإنسان والأرض)، في الصالات الخضراء بمدينة الرياض، خلال الفترة (21-22 فبراير 2024)، وبدأ العرض الأول الساعة 4:30 مساءً، والعرض الثاني الساعة 8:30 مساءً.

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ويأتي اختيار عنوان (الإنسان والأرض) تجسيدًا لرسالة متابعات الخليج 365 منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، ورؤية المملكة التنموية في العصر الحديث وإسهاماتها العالمية في ترسيخ المفاهيم الداعية لصون الأرض، المستمدة من ثقافة المجتمع الأصيلة.

رابط تسجيل الحضور

ويمكن التسجيل لحضور الفعالية من خلال الرابط التالي: هنا